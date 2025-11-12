Drama im US-Fußball: Junge Torhüterin (21) stirbt nur sieben Monate nach seltener Krebsdiagnose

Seattle (USA) - Drama im US-amerikanischen Fußball : Die Nachwuchstorhüterin Mia Hamant ist tot. Wie am Montagabend bekannt wurde, verstarb die junge Frau mit nur 21 Jahren rund sieben Monate nach einer Krebs-Diagnose.

Mia Hamant (21) verstarb nur sieben Monate nach ihrer Krebsdiagnose. © Screenshot/Instagram/uw_wsoccer

Hamant litt an Nierenkrebs, der extrem aggressiv ist und schnell streut. Aktuell kämpft auch die erst 14 Jahre alte Delani Diekmeier, Tochter von Ex-Fußball-Profi Dennis Diekmeier (36), gegen die Krankheit an.

"Bei Mia Hamant, Torhüterin der Frauenfußballmannschaft der University of Washington, wurde im April SMARCB1-defizienter Nierenkrebs im Stadium 4 diagnostiziert, eine seltene Krebsart, von der seit 1995 weltweit weniger als 200 Fälle bekannt sind. Sie kämpfte bis Donnerstagabend, als die Krankheit ihr im Alter von 21 Jahren das Leben nahm", erklärte die Universität am Montag.

Nach dem Bekanntwerden ihres Todes wurde das Licht im Husky-Stadion eingeschaltet und leuchtete orange. Die Farbe steht für die Unterstützung und das Bewusstsein für Nierenkrebs.

"Mia war das Herzstück unseres Programms, jemand, der alle um sie herum mit ihrer Freude, ihrem Mut und ihrer Freundlichkeit aufbaute", sagte Nicole Van Dyke, Trainerin der Frauenfußballmannschaft der Universität.