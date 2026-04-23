Überragender Mann gegen Champions-League-Halbfinalist: Ex-RB-Leipzig-Star vielleicht glücklich wie nie

Elche (Spanien) - Manchmal braucht es nur den richtigen Klub, um wieder in die Spur zu kommen! Nach einer überragenden Saison bei Eintracht Frankfurt wechselte Andre Silva (30) zu RB Leipzig und wurde dort nie glücklich. Inzwischen hat er sich von den düsteren Jahren erholt.

Glücklicher Andre Silva (30). Mit seinen zwei Treffern gegen Atlético Madrid wurde der Portugiese am Mittwoch ohne Ende gefeiert. © IMAGO / Samuel Carreno

Beim FC Elche in Spanien blüht der Stürmer-Flop der Sachsen auf wie nie. Am Mittwochabend steuerte er beim bärenstarken 3:2-Erfolg gegen Champions-League-Halbfinalist Atlético Madrid zwei Treffer bei und wurde dafür von den Fans ohne Ende gefeiert.

Neunmal beförderte der Portugiese das Rund für seinen Klub in dieser Saison bereits in den Kasten. Ein Wert, den er bei den Roten Bullen nicht einmal im Ansatz erreichte.

Der 30-Jährige fand bei den Rasenballern einfach nie richtig in die Spur. Auch bei seinen Leihklubs Real Sociedad und Werder Bremen konnte er nicht an seine alte Form anknüpfen.

Bei Elche klappt es plötzlich. Dort ist Silva Zielspieler, geht mit Erfahrung und der benötigten Kaltschnäuzigkeit eines Angreifers voran.

Nur eine Million Euro mussten die Spanier für den Torjäger auf den Tisch legen, um den bis dahin glücklosen Stürmer von RB wegzuholen. Ein Geschäft, was sich inzwischen wohl mehr als ausgezahlt hat. Die Roten Bullen überwiesen 2021 noch 23 Millionen Euro an die Adlerträger, um den 30-Jährigen langfristig zu binden.