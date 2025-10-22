Hass-Derby nach Pyro-Chaos abgesagt, aber Klub gibt der Polizei die Schuld: "Auf Krieg" vorbereitet

Tel Aviv (Israel) - Verstörende Szenen in Tel Aviv! Das Stadtderby zwischen Hapoel und Maccabi musste am Sonntagabend abgebrochen werden, noch bevor überhaupt ein Ball rollte.

Die Zuschauer im Bloomberg-Stadion warfen massenhaft Pyrotechnik. © Sebastian Gollnow/dpa

Beide Fanlager konnten ihre große Abneigung für die andere Seite nämlich bereits vor dem Anpfiff im Bloomberg-Stadion offenbar nicht mehr im Zaum halten und bewarfen sich gegenseitig mit Pyrotechnik, Feuerwerkskörpern und Rauchgranaten, wie die Jerusalem Post berichtet.

Die Beamten schätzten die Lage als zu gefährlich ein und sagten die Begegnung daher kurzfristig ab.

Demnach wurden bei den heftigen Ausschreitungen insgesamt 42 Personen verletzt - 37 Zuschauer sowie fünf Polizisten. Außerdem nahmen die Beamten 40 Verdächtige fest, elf davon sollen am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Auch vor der Arena sei es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen, Besucher hätten sich mit Steinen und Flaschen beworfen.

"Das war kein Fußballspiel, sondern ein Fall von schwerwiegenden Unruhen und Gewalt", erklärte ein Polizeisprecher in einer offiziellen Mitteilung.