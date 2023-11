Wettskandal, Millionen-Schulden und Sperre: Trotzdem verlängert Top-Klub seinen Vertrag

Nicolò Fagioli (22) kann in der wohl schwierigsten Phase seines Lebens auf die volle Rückendeckung seines Vereins Juventus Turin vertrauen. © Marco BERTORELLO / AFP

Damit reagierte die Bianconeri auf die angespannte Situation des Mittelfeld-Talentes. Das Eigengewächs, das bereits seit seinem 14. Lebensjahr für den Klub aufläuft, hatte sich selbst durch eine Wettsucht in heftige Schwierigkeiten gebracht.

Der 22-Jährige soll unter verschiedenen Identitäten auf mehreren illegalen Plattformen Wetten abgesetzt haben. Glücksspiel ist in Italien nicht strafbar, jedoch ist es einem Fußballer untersagt, auf Partien seiner Sportart zu setzen.

Im Oktober kam Fagioli mit einer ursprünglich einjährigen Sperre und eine Geldstrafe in Höhe von 12.500 Euro noch glimpflich davon. Durch mehrere Maßnahmen kann er das Verbot des Ausübens seines Jobs auf sieben Monate verkürzen.

Dazu gehören eine Therapie, die seine Spielsucht bekämpft. Bei allen Maßnahmen erhält er die volle Rückendeckung von Juve: "Wir bestätigen, was wir bereits vor einigen Wochen kommuniziert haben: Wir unterstützen Nicolò Fagioli auf seinem Weg, therapeutisch und formativ, und wir wollen ihm in den kommenden Monaten alle Unterstützung zukommen lassen, die er braucht", heiß es in einer Mitteilung auf der Homepage des Vereins.

Mit der Verlängerung soll eine Gehaltserhöhung einhergehen, die wohl auch sicherstellen soll, dass der Mittelfeldspieler einen Weg aus seinem Schuldensumpf findet.