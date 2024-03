Gewaltvorwurf nur unter Druck bestätigt? Jérôme Boatengs Mutter rudert zurück!

Berlin - Seit Jahren laufen Verfahren gegen Jérôme Boateng (35), weil er gewalttätig gegenüber seinen Ex-Freundinnen geworden sein soll. Jetzt enthüllt der Spiegel : Boatengs Mutter soll die Vorwürfe bestätigt haben! Noch am selben Abend ruderte Martina Boateng (61) allerdings zurück: Sie sei unter Druck gesetzt worden.

Am selben Abend, an dem der Bericht veröffentlicht wurde, meldete sich Boatengs Mutter allerdings persönlich bei BILD zu Wort: Ja, sie habe die Mail geschrieben. Sie sei dabei allerdings unter Druck gesetzt worden - und betonte: "Diese Aussage war unwahr!"

Das Dokument liegt dem Spiegel vor, der seit Lenhardts Tod in dem Fall recherchiert.

"Seit Jahren misshandelt mein Sohn Frauen psychisch und physisch, jetzt hat sich Kasia Lenhardt das Leben genommen und er will immer noch nicht die Konsequenzen für sein Verhalten tragen", soll Martina Boateng im März 2021 an eine Berliner Anwältin geschrieben haben. Es falle ihr schwer, sich gegen ihren Sohn zu wenden, sie habe lange mit sich gerungen, heißt es weiter.

Diese Vorwürfe, so macht das Magazin jetzt öffentlich, hat die Mutter des 35-Jährigen kurz nach Lenhardts Tod offenbar bestätigt.

Rund drei Jahre ist der Tod von Kasia Lenhardt (†25) inzwischen her: Im Februar 2021 nahm sich das Model das Leben, nachdem wegen eines Interviews ihres Ex-Freundes Jérôme Boateng eine Hasswelle im Netz auf sie eingeprasselt war.

Jérôme Boateng (35) muss im Juni wieder vor Gericht erscheinen. © Peter Kneffel/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa

Sherin S. stritt sich allerdings nicht nur wegen der Kinder vor Gericht mit Boateng, sie zeigte den langjährigen Nationalspieler zudem wegen Körperverletzung an.

Der 35-Jährige wurde zunächst verurteilt, das Urteil in einer höheren Instanz allerdings wieder aufgehoben. Ab Juni 2024 wird der Fall nun vor Gericht neu aufgerollt.

Auch wegen Lenhardt läuft dem Spiegel zufolge aktuell noch ein Verfahren: Über Dritte wurde offenbar noch zu Lebzeiten des Models Anzeige wegen Körperverletzung erstattet. Im Sommer 2020 wurden die Ermittlungen eingestellt, nach dem Tod der jungen Mutter aber wieder aufgenommen.

Boateng bestreitet nach wie vor die Vorwürfe in beiden Fällen, doch auch, wenn seine Mutter sich jetzt öffentlich hinter ihn stellt, ein weiteres Familienmitglied scheint ihm nicht zu glauben.

Schon 2021 hatte Jérômes Bruder Kevin-Prince (37) erklärt, sich von dem früheren Profi des FC Bayern distanziert zu haben: "Ich schätze und respektiere das deutsche Gesetz. Ich verachte Gewalt gegen Frauen. Ich identifiziere mich nicht mit den Taten meines Bruders, und deswegen habe ich nichts mehr mit ihm zu tun."

Am Freitagnachmittag meldete Boateng sich selbst auf Instagram zu Wort und schrieb "God's timing patience the truth coming" (Deutsch etwa "Gottes Zeitplan, Geduld, die Wahrheit kommt") in seiner Story. Wenig später folgte dann der Widerruf seiner Mutter.

Erstmeldung von 16.31 Uhr, zuletzt aktualisiert um 21.56 Uhr.