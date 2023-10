Nach Pokal-Achtelfinale: Ermittlungen wegen Körperverletzung - und ein Fall fürs Sportgericht?

Dachwig/Jena - Die Achtelfinalpartie im Thüringen-Pokal zwischen Regionalligist FC Carl Zeiss Jena und dem gastgebenden FC An der Fahner Höhe (Verbandsliga) - mit einer Zuschauerzahl im dreistelligen (!) Bereich - zieht weiter ihre Schatten nach sich.

Bei der Partie zwischen dem FC An der Fahner Höhe und dem FC Carl Zeiss Jena mit ungefähr 870 Zuschauern wurden mehreren Strafverfahren eingeleitet. In zwei Fällen setzten Polizeibeamte ihr Reizstoffsprühgerät ein. (Archivbild). © IMAGO/Christian Heilwagen

Das Spiel, welches mit 3:0 (1:0) für den FCC endete, war kurz vor Ende minutenlang unterbrochen. Vor dem Fanblock der Jenaer kam es zu Rangeleien. In der Folge war es auch an anderer Stelle am Spielfeldrand zu Handgreiflichkeiten gekommen.

Vor den Ausschreitungen kurz vor Schluss soll wohl ein Spieler des FC An der Fahner Höhe provokativ agiert haben beziehungsweise sollen sich FCC-Anhänger von seinem Verhalten provoziert gefühlt haben. Inwiefern, dazu gibt es verschiedene Darstellungen.

Wie die Polizei mitteilte, wurden bei dem Spiel mehrere Strafverfahren gegen Fußballfans eingeleitet. Den Angaben nach wird wegen Körperverletzung, eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz, Diebstahls und drei Fällen von Sachbeschädigung ermittelt.

Die Partie, die laut Polizeiangaben ungefähr 870 Zuschauer aufwies, beschäftigt offenbar auch weiterhin den Thüringer Fußballverband (TFV).

Wie Sven Wenzel vom Spielausschuss des TFV gegenüber der Zeitung "Thüringer Allgemeine" (TA) mitteilte, werde man die Zusatzberichte von Schiedsrichter, Beobachter und die Stellungnahmen der Vereine abwarten. "Dann erfolgt die Bewertung." Für ihn ist den Angaben nach klar, dass die Ausschreitungen vor dem Sportgericht landen werden.