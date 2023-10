Nach Tumulten im Thüringenpokal: FCC-Trainer Klingbeil schießt gegen Gastgeber und spricht von "Jagdscheinen"

Dachwig/Jena - Im Achtelfinale des Fußball-Thüringenpokals zwischen dem FC An der Fahner Höhe (Verbandsliga) und dem höherklassigen FC Carl Zeiss Jena (Regionalliga) ist es am Sonntag zu Tumulten gekommen.

Vor dem FCC-Fanblock kam es zu Rangeleien. Die Polizei musste einschreiten. In der Folge kam es auch zu Handgreiflichkeiten an anderer Stelle des Spielfeldrandes.

Die Partie war eigentlich so gut wie vorbei. Jena führte nach Treffern von Elias Löder (23/23.) und Jan Dahlke (26/61.) mit 3:0. Kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit sollte es nochmal Ecke für den FC An der Fahner Höhe geben. Doch plötzlich war die Partie für mehrere Minuten unterbrochen.

FCC-Trainer René Klingbeil kritisierte nach der Partie auch die Gastfreundlichkeit. (Archivbild) © IMAGO/Bild13

FCC-Trainer René Klingbeil (42) zeigte sich nach dem Spiel angefressen. Dabei schoss der 42-Jährige auch in Richtung Gastgeber. "Ich mein', dass wir hier ankommen, und in eine Kabine reingehen, die voller Dreck ist, wo die Mülleimer voll sind, da sage ich noch: Das ist in Ordnung", sagte er im Interview mit dem MDR.

Dennoch habe er sich gewünscht: "Da nimmste halt selber mal den Besen in die Hand und bist halbwegs, sag’ ich mal, auch gastfreundlich." Er könne auch darüber hinwegsehen, dass "teilweise Jagdscheine ausgeteilt wurden", seine Spieler "schon auch" hart angegangen worden seien.

"Aber der ein oder andere Becher ist geflogen, auch ein Betreuer wurde mal hart angegangen, von hinten. Das gehört sich einfach nicht", sagte er im Interview mit dem MDR. Auch beim Reingehen in die Kabine seien seine Spieler nochmal "angegangen" worden.

Zu den Szenen rund um den Eckball sagte Fahner-Höhe-Coach Tobias Busse (42) im Interview mit dem MDR: "Ich glaube, unser Spieler ärgert sich so ein bisschen, tritt vor den Pfosten. Das machen ja immer mal so Spieler aus der Emotion heraus. Und da haben sich natürlich die Jenaer Fans, die hinter dem Tor sind, ein bisschen provoziert gefühlt." Das trübe den Tag so ein bisschen, so Busse, der jedoch auch klarstellte: "Die Chaoten - die hast du überall."