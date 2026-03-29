Rassistische Beleidigung bei Pokalspiel? Spieler geht auf Fan los

Stahnsdorf (Potsdam-Mittelmark) - Unrühmliche Szenen nach Spielschluss: Beim Landespokal in Brandenburg ist es am Wochenende beim 1:2 zwischen RSV Eintracht Stahnsdorf und VfB Krieschow zu tumultartigen Szenen auf dem Platz gekommen.

Eintracht-Spieler Saheed Mustapha (31) ist nach Spielschluss offenbar aufgrund einer rassistischen Beleidigung ausgerastet. © IMAGO / Creativ Sportpicture

Wie eine Polizeisprecherin TAG24 am Sonntag auf Nachfrage bestätigte, sollen nach Spielschluss etwa 30 Personen das Spielfeld betreten haben.

Zu körperlichen Auseinandersetzungen sei es dabei zwar nicht gekommen, allerdings werde wegen Beleidigung ermittelt. Ob diese rassistisch gewesen sei, wollte die Sprecherin weder bestätigen noch dementieren. Zudem habe es auch eine Spuckattacke gegeben.

Ein Video bei Instagram zeigt, dass insbesondere Eintracht-Spieler Saheed Mustapha (31) kaum zu bändigen war. Auslöser soll demnach eine rassistische Beleidigung gewesen sein.

Fotos bei "Bild" zeigen, wie der 31-Jährige auf einen Zuschauer der Krieschower losgeht und ihn vor sich her schubst. Am Ende waren zwei seiner Mannschaftskameraden vonnöten, um den erzürnten Abwehrspieler zurückzuhalten.