Rassistische Beleidigung bei Pokalspiel? Spieler geht auf Fan los

Beim Landespokal in Brandenburg ist es am Samstag beim 1:2 zwischen RSV Eintracht Stahnsdorf und VfB Krieschow zu tumultartigen Szenen auf dem Platz gekommen.

Von Thorsten Meiritz

Stahnsdorf (Potsdam-Mittelmark) - Unrühmliche Szenen nach Spielschluss: Beim Landespokal in Brandenburg ist es am Wochenende beim 1:2 zwischen RSV Eintracht Stahnsdorf und VfB Krieschow zu tumultartigen Szenen auf dem Platz gekommen.

Eintracht-Spieler Saheed Mustapha (31) ist nach Spielschluss offenbar aufgrund einer rassistischen Beleidigung ausgerastet.
Eintracht-Spieler Saheed Mustapha (31) ist nach Spielschluss offenbar aufgrund einer rassistischen Beleidigung ausgerastet.  © IMAGO / Creativ Sportpicture

Wie eine Polizeisprecherin TAG24 am Sonntag auf Nachfrage bestätigte, sollen nach Spielschluss etwa 30 Personen das Spielfeld betreten haben.

Zu körperlichen Auseinandersetzungen sei es dabei zwar nicht gekommen, allerdings werde wegen Beleidigung ermittelt. Ob diese rassistisch gewesen sei, wollte die Sprecherin weder bestätigen noch dementieren. Zudem habe es auch eine Spuckattacke gegeben.

Ein Video bei Instagram zeigt, dass insbesondere Eintracht-Spieler Saheed Mustapha (31) kaum zu bändigen war. Auslöser soll demnach eine rassistische Beleidigung gewesen sein.

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Fotos bei "Bild" zeigen, wie der 31-Jährige auf einen Zuschauer der Krieschower losgeht und ihn vor sich her schubst. Am Ende waren zwei seiner Mannschaftskameraden vonnöten, um den erzürnten Abwehrspieler zurückzuhalten.

Ein Video bei Instagram zeigt die tumultartigen Szenen bei dem Pokalspiel

VfB Krieschow sichert sich Final-Ticket gegen Energie Cottbus

Der VfB Krieschow trifft im Finale des Brandenburg-Pokals auf die Truppe von Claus-Dieter "Pele" Wollitz (60).
Der VfB Krieschow trifft im Finale des Brandenburg-Pokals auf die Truppe von Claus-Dieter "Pele" Wollitz (60).  © Frank Hammerschmidt/dpa

In der Kommentarspalte schildert ein User, dass die Polizei bereits während des Spiels Platzverweise gegen einige Fans aus Krieschow ausgesprochen habe - aufgrund von rassistischen Beleidigungen gegenüber Spielern von Stahnsdorf.

In sportlicher Hinsicht hat der VfB die Neuauflage des letztjährigen Pokalfinales diesmal verdient für sich entschieden. Nach einer torlosen ersten Hälfte erhöhten die Gäste in Halbzeit zwei den Druck und schossen eine Zweitore-Führung heraus.

Die hätte sogar noch höher ausfallen können, aber Krieschow vergab die Chance auf das 3:0 vom Punkt. Erst in der Nachspielzeit konnten die Hausherren verkürzen - nicht mehr als Ergebniskosmetik.

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Damit zieht der VfB Krieschow zum zweiten Mal nacheinander ins Endspiel um den Brandenburg-Pokal ein. Der Oberligist trifft am 23. Mai auf Energie Cottbus, die sich mit einem deutlichen 5:0 beim BSC Preußen durchsetzten. Der Gewinner nimmt in der kommenden Saison automatisch an der ersten Runde des DFB-Pokals teil.

Titelfoto: IMAGO / Creativ Sportpicture

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