Angriffs-Alarm! Wen holt Energie Cottbus für die lahmende Offensive?

Zufriedenheit sieht anders aus: Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz (58, r.) und sein Assistent Tobias Röder (26). © Picture Point / Gabor Krieg

"Ich denke, wir werden noch was machen", äußerte Energie-Präsident Sebastian Lemke (40) im MDR in der Pause des Samstagsspiels seiner Cottbuser bei Rot-Weiß Erfurt (0:2).

Wenn sie noch um den Aufstieg mitspielen wollen, werden sie dringend etwas unternehmen müssen. Denn die Cottbuser Tor-Bilanz ist verheerend!

Klammert man das furiose 4:0 im Brandenburg-Duell gegen den SV Babelsberg aus, schoss Energie in den anderen sieben Pflichtspielen seit dem Kreuzbandriss von Energie-Kapitän Axel Borgmann (29) nur fünf Törchen.

Mit einer derart mageren Ausbeute hat man nichts an der Tabellenspitze zu suchen, die nach dem Greifswald-Sieg am Sonntag mit elf Punkten in fast schon unerreichbare Ferne gerückt ist.

Doch weder Lemke noch Trainer-Manager Claus-Dieter Wollitz (58) machen Anstalten, vom Ziel Drittliga-Aufstieg abzurücken und führen dieser Tage vielerlei Gespräche mit potenziellen Neuzugängen.

Im Visier: Ein schneller Außenstürmer oder kreativer Offensivspieler, der Torgefahr mitbringt und den lahmenden Angriff sofort beleben würde.