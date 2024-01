Greifswald meisterlich: Spitzenreiter reichen drei Glanzmomente gegen harmlosen FCC

Von Jena hingegen kam einfach viel zu wenig. Das Team von Coach Henning Bürger (54), der das Amt nach dem Rauswurf von René Klingbeil (42) übernommen hatte , konnte in Hälfte eins keinen einzigen echten Torschuss verbuchen. Immerhin wurde man in der letzten Viertelstunde etwas aktiver.

In Hälfte zwei traf erst der 22-jährige Jorik Wulff mit einem Distanzschuss zum 2:0 (58.), ehe Winter-Neuzugang Johannes Manske (23) in der Nachspielzeit (90.+2) einen Konter veredelte.

Mit zwei waschechten Sonntagsschüssen und einem Konter entschied der GFC die Partie für sich. In Durchgang eins war es Guido Kocer (35), der per Seitfallzieher in der 10. Minute zum 1:0 für die Hausherren traf.

Wer in Sachen Fußballkost auf Sonntagsbraten mit Kloß und Soße hoffte, der wurde insgesamt enttäuscht. Die Partie im hohen Norden hatte eher was von Bemme. Immerhin Spitzenreiter Greifswald sorgte dafür, dass es dann nicht allzu trocken ausfiel.

In den ersten Minuten von Durchgang zwei erlebte man plötzlich eine andere Jenaer Mannschaft. Die Partie spielte sich hier größtenteils in der Hälfte der Norddeutschen ab. Doch ausgerechnet in dieser Phase traf der GFC in Form von Wulff zum 2:0.

In der Nachspielzeit schließlich wurden die Gäste von den Kernbergen eiskalt ausgekontert. Manske brach durch, lief allein auf FCC-Schlussmann Kunz (32) zu und verwandelte souverän.