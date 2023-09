Die Regionalliga Nordost zum Start - drei Teams überraschen, Jena & CFC enttäuschen

Ratlos: Die neuformierte Truppe des Chemnitzer FC wartet weiter auf den ersten Saisonsieg. © Picture Point / Gabor Krieg

Der CFC läuft trotz Umbruchs seinen Ansprüchen hinterher! Es war fast zu befürchten gewesen - der Verlust von zahlreichen Schlüsselspielern kostete dem Chemnitzer FC viel Substanz. Nur zwei Punkte aus sechs Spielen sind trotz finanzieller Zwänge zu wenig.

Eine große Baustelle: Die Offensive! Rückkehrer Dejan Bozic (30) traf bislang nur einmal und von den Mitspielern geht wenig Torgefahr aus. Auch die Defensive um den jungen Torhüter David Wunsch (20) zeigte sich nicht immer sicher.

Ist die Trainerdiskussion in Jena um René Klingbeil (42) beendet? Dagegen kommt so langsam das beste Rückrundenteam der Vorsaison in Fahrt. Carl Zeiss Jena fuhr am Samstag gegen Luckenwalde den ersehnten ersten Saisonsieg ein (3:0).

Dennoch scheint speziell die Offensive zu abhängig von den Tempodribblings eines Maximilian Krauß (26), der in den ersten Spielen passen musste. Es fehlt ein torgefährlicher Neuner.

Altglienicke ist offensiv top und defensiv weiter ein Flop! Ein nach wie vor vorhandenes Abwehrproblem hat die namhaft verstärkte VSG Altglienicke, die schon zwölf Gegentreffer kassierte. Diesen Wert konnte selbst die Super-Offensive um Tolcay Cigerci (28) und Akaki Gogia (31) nicht kaschieren.

Als hoffnungslos unterlegener Tabellenletzter wäre außerdem der Berliner AK zu nennen. Allerdings erwartete angesichts des spät fertiggestellten Kaders samt XXL-Umbruch keiner etwas anderes als den Kampf um den Klassenerhalt.