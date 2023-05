Drama in der Lausitz: Meisterschaft nach Kracher zwischen Cottbus und Erfurt noch nicht entschieden

Cottbus - Die Meisterschaft in der Fußball-Regionalliga Nordost bleibt nach wie vor offen. Im Alles-Oder-Nichts-Spiel zwischen Energie Cottbus und Rot-Weiß Erfurt war tatsächlich alles möglich. Lange Zeit führten die Thüringer in der Lausitz, hatten dann die Riesenchance, den Sack zuzumachen, ehe Cottbus kurz vor Schluss den Ausgleich machte und anschließend den Siegtreffer mehrmals auf dem Fuß hatte. Am Ende steht ein 1:1 (0:1) zu Buche.

Die Chancen waren da: Energie Cottbus um seinen Angreifer Timmy Thiele (31) kam druckvoll aus der Kabine. Am Ende fehlte die Kaltschnäuzigkeit. © imago/Fotostand

In der Lausitz mussten die kleinen Korken - die großen dürften wohl erst bei einem möglichen Erfolg in der Relegation knallen - beim Abpfiff um kurz nach 15 Uhr stecken bleiben. Vor offiziell 18.674 Zuschauern - Regionalliga-Rekordkulisse für Energie - hat Tabellenführer Cottbus den Matchball vergeben. Doch aufseiten von Rot-Weiß Erfurt dürfte man sich ebenso ärgern, hatte man doch bis kurz vor Schluss drei Punkte im Gepäck.

Rückspultaste: Die ersten Minuten gehörten den Gästen aus Erfurt. Von Nervosität war aufseiten des Teams von Trainer Fabian Gerber (43) nichts zu spüren. Die Kugel lief gut durch die eigenen Reihen - RWE mit etwas mehr Prozent Ballbesitz. In der 8. Minute setzten die Gäste dann auch in Sachen Lautstärke ein Zeichen, reklamierten vehement.

Der Grund: ein vermeintliches Handspiel. Energie-Verteidiger Denis Slamar (28) war der Ball an den Arm gesprungen. Schiedsrichter Jens Klemm (38) zeigte jedoch zu Recht nicht auf den Punkt - der Arm war klar angelegt.

Wenig später kochten dann auf der Gegenseite die Emotionen erstmals so richtig hoch. Erfurts Keeper faustete den Ball nach einem Eckball weg, wurde aber von Energie-Spieler Hildebrandt (26) umgestoßen.

Apropos Keeper: Zwischen den Erfurter Pfosten gab es eine Überraschung. Erstmals in dieser Saison in der Regionalliga stand der erst 22-jährige Lukas Schellenberg im Kasten. Und dann gleich bei diesem Alles-Oder-Nichts-Spiel, vor dieser Rekordkulisse in der Lausitz. Franco Flückiger (32) hingegen, der zuletzt in Babelsberg patzte, musste auf der Bank Platz nehmen.