Elfer im Schnee-Kracher gehalten! Lok Leipzig macht Riesenschritt

Landgraf trat an - und scheiterte an Torhüter Andreas Naumann, der den halbhohen Rechtsschuss vor 13.105 Zuschauern abwehren konnte (15.).

Das dritte Februar-Wochenende stand komplett im Zeichen des Liga-Gipfels der Nordost-Staffel, denn alle acht anderen Partien wurden witterungsbedingt abgesagt. All eyes on #HFCLOK also.

Die Saalestädter hatten durch Jan Löhmannsröbens Distanzschuss (25.) und kurz dem Halbzeitpfiff durch Max Kulke (45.) zwei sehr gute Chancen auf den Ausgleich, der vor dem Seitenwechsel aber nicht fiel.

Auch im zweiten Durchgang lieferten sich die formstarken Teams einen sehenswert-intensiven Fight. Schon in der 49. Minute lag das 2:0 in der Luft, als Min-gi Kang auf Luca Bendels Tor köpfte. Berk Inaler half am Pfosten aus, jagte den Ball aber an die Latten-Unterkante, von wo er - glücklicherweise für ihn - ins Feld und nicht ins Netz sprang.

Besonders die Schlussphase war von abwechselnden Angriffen geprägt. Die Stimmung begann noch mal zu kochen, besonders nach dem zuvor bereits abgepfiffenen Ausgleich (89.). Aber der HFC packte es nicht mehr.

Die Probstheidaer landeten durch den Auswärtssieg einen wichtigen Coup im Kampf um die Meisterschaft, liegen schon neun Punkte vorm Team von Mark Zimmermann. Aber zwölf Spiele stehen noch an, in denen sich das Blatt wenden könnte.