Lok Leipzig steigt wieder ein: Probespieler, neuer Trainer, hoher Schwierigkeitsgrad

Leipzig - Alles neu bei Lok Leipzig ! Am Mittwoch um 14 Uhr findet die erste Einheit unter dem neuen Trainer Torsten Ziegner (48) auf dem Trainingsplatz auf dem Gelände des Bruno-Plache-Stadions statt. Der Fußball ist nach dem verpassten Aufstieg zurück in Probstheida.

Zum zweiten Mal in Folge muss Lok Leipzig einen verpassten Aufstieg wegstecken. Wie gut gelingt das den Sachsen dieses Mal? © PICTURE POINT / S. Sonntag

Man hat das Gefühl, dass die Sachsen Saison für Saison einen härteren Schwierigkeitsgrad wählen. Im vergangenen Jahr musste Blau-Gelb bereits einen harten verpassten Sprung in Liga 3 wegstecken und mit der kürzesten Vorbereitungszeit klarkommen.

In diesem Jahr kommt noch der Verlust von Trainer Jochen Seitz (49) und bislang neun (!) Abgänge dazu.

Brutal, was Sportboss Toni Wachsmuth (39) plötzlich an Arbeit auf dem Tisch lag. Mit Ziegner konnte zumindest schnell ein neuer Coach implementiert werden, der mit Wachsmuth nun intensiv die Kaderplanung vorantreibt.

Schlüsselspieler wie Stefan Maderer (29) und Laurin von Piechowski (32) müssen ersetzt werden, was aber immerhin schon seit längerer Zeit bekannt ist.

Die Schwierigkeit war, dass man bis vor ein paar Wochen in Leipzig nicht wusste, in welcher Liga man zukünftig spielen wird. Und eben, was der neue Trainer für Vorstellungen hat. Nun soll es im Eiltempo vorangehen. Einige Probespieler werden am Mittwoch wohl erwartet.

Schon am Freitag gegen die Droyßiger SG (18 Uhr) und am Samstag gegen den VfB Zwenkau (14 Uhr) wird zweimal getestet. Das große Vorbereitungshighlight wird die Partie gegen Hertha BSC am 11. Juli sein.