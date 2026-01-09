Regionalliga Nordost: Brüder-Duo beendet mit Mitte 20 Karriere - und wechselt ins Klub-Büro!

Berlin - Ungewöhnlicher Schritt in der Regionalliga Nordost: Das Brüder-Duo Johannes (25) und Paul Manske (24) beendet mit sofortiger Wirkung seine Karriere und wechselt vom grünen Rasen ins Klub-Büro der VSG Altglienicke.

Da strahlten sie als Spieler: Paul (24, l.) und Johannes Manske (25) wechseln vom Platz ins Büro. (Archivbild) © IMAGO / Matthias Koch

Schon am Mittwoch waren die Manske-Brüder beim Cottbus-Test nicht mehr dabei - aus gutem Grund! Sie werden künftig die Geschäftsleitung des Vereins erweitern und die neu geschaffene Position "Strategie & Vereinsentwicklung" besetzen.

Das Ziel: Den aufstrebenden Viertligisten-Klub gesamtheitlich wachsen lassen.

"Mit dieser Entscheidung reagiert der Verein bewusst auf die wachsenden strukturellen, wirtschaftlichen und organisatorischen Anforderungen im leistungsorientierten Fußball", so der Klub in einer langen Mitteilung.

Das Brüder-Duo kickte (mit kurzen Unterbrechungen) seit 2020 im VSG-Trikot, absolvierte über 100 Pflichtspiele, holte unter anderem den Berliner Landespokal. Noch im November standen sie gemeinsam auf dem Platz.

Statt Fußballschuhe und Trikot sind künftig Telefon und Laptop das Arbeitsmittel. Das eingespielte Duo soll den Verein strategisch voranbringen, Strukturen schaffen und Verein, Kader und Sport verzahnen.

"Besonderes Augenmerk liegt dabei auf ihrer Rolle als verbindendes Element zwischen Mannschaft, sportlicher Leitung und strategischer Ebene", führt der Verein aus.