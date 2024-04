Regionalliga Nordost: Entscheidet sich die Meisterschaft am 32. Spieltag?

Sollte am letzten Spieltag bei Hertha II im Jahn-Sportpark der Aufstieg möglich sein, ist mit einer rot-weißen Fan-Invasion in Berlin zu rechnen, die das Auswärts- schnell zu einem Heimspiel machen könnte.

Speziell die Auswärtsaufgaben beim SV Babelsberg und dem BFC Dynamo zählen in der Regionalliga zu den schwersten. Hinzu kommt in beiden Fällen die Rivalität zwischen den Klubs.

Der BAK dürfte in seinem Heimspiel dagegen voll um den Klassenerhalt kämpfen, die VSG Altglienicke ist eine absolute Wundertüte, sorgte im Februar für die erste Greifswalder Saisonniederlage.

Eher nicht, für Chemie, Zwickau und auch Meuselwitz (zu 95 Prozent) ist der Klassenerhalt sicher, sie haben weite Fahrten an die Ostsee zurückzulegen.

Kurios: Greifswald ist auswärts erfolgreicher als zu Hause. Sind die drei Heimspiele also ein Nachteil?

Der GFC hat nicht zuletzt durch die Niederlage im Regionalliga-Showdown am Freitag und die überraschende Pleite gegen Hansas U23 seinen Spitzenplatz und seine Leichtigkeit etwas verloren.

Dirk Kunert (56) muss den BFC Dynamo überhaupt erst mal wieder in die Spur bringen. © Picture Point / Gabor Krieg

Rot-Weiß Erfurt (H),

Hansa Rostock II (A),

Energie Cottbus (H),

Chemie Leipzig (A),

Berliner AK (H).



Drei Niederlagen aus den jüngsten vier Partien - der BFC Dynamo muss schleunigst den Schalter umlegen! Auf dem Papier kommt am Freitag mit Erfurt eine ebenso formschwache Truppe ins Sportforum.

Allerdings könnte der Auftritt bei den Hansa Bubis die sich zuletzt erfolgreich aus dem tiefsten Abstiegssumpf zogen, eklig werden. Und bei Chemie Leipzig ist es ohnehin immer schwer.

Mit zwei Siegen in den kommenden zwei Partien hätte der BFC die Möglichkeit, am 32. Spieltag Cottbus daheim vom Thron zu stoßen. Zumal die Dynamos drei der fünf jüngsten Duelle gegen Energie gewannen (plus zwei Remis).

Fazit: Cottbus hat es in der eigenen Hand, kann mit fünf Siegen den Aufstieg in die 3. Liga klarmachen. Entscheidend könnte aus FCE- und BFC-Sicht der 32. Spieltag werden, wo mindestens einer der beiden Punkte lassen wird. Und sich Greifswald freut?