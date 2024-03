Becherwürfe, Spielunterbrechung, Elfer verschossen - Turbulenzen im Regionalliga-Aufstiegskampf!

Als wäre die 0:2-Pleite bei den Luckenwalder Feierabendfußballern nicht schon schlimm genug, vermiesten Spielverlauf und ein Nebenkriegsschauplatz das Osterfest so richtig.

Nach der überraschenden Pleite von Energie Cottbus am Mittwoch bei Chemie Leipzig (0:3) patzten auch der Greifswalder FC und der BFC Dynamo am Gründonnerstag.

Wo ist die Treffsicherheit der Hinrunde hin? BFC-Torjäger Rufat Dadashov (32) hat in 2024 erst einmal geknipst - es war ein Elfmeter. © Picture Point / Gabor Krieg

Was war passiert? Zunächst war Luckenwalde nach einer Unachtsamkeit des BFC in Führung gegangen (6'), sodass der Favorit lange dem Rückstand hinterherlief.

Nach der Verletzung von Abwehrboss David Haider (31) mutierte die Partie zu einem wilden Schlagabtausch, indem der BFC beste Chancen liegen ließ - Top-Angreifer Rufat Dadashov (32) vergab erneut einen Elfmeter (74').

Bezeichnend: Der neuerliche Fehlschuss nagte so sehr am Selbstverständnis des Anführers, dass er unmittelbar danach per Handzeichen bat, ausgewechselt zu werden!

Und so kam es, wie kommen musste: Luckenwalde markierte kurz vor Schluss (88') das entscheidende 2:0 - bei einigen BFC-Anhängern brach der Frust aus!

Bierbecher flogen in die Luckenwalder Coachingzone, Schiri Christoph Dallmann (30) bat beide Teams in die Kabinen. Nach neun Minuten ging es weiter, das Spiel war in dem Moment aus Sicht der Weinrotweißen längst verloren.

BFC-Coach Dirk Kunert angefressen: "Wir schütteln uns und es geht weiter [...] es ist Blödsinn, irgendwelche Schuldzuweisungen zu machen."