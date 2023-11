Seine Zeit ist abgelaufen: Altglienicke feuert Karsten Heine!

Nach über vier Jahren ist Schluss: Trainer-Urgestein Karsten Heine (68) muss seinen Stuhl bei der VSG Altglienicke räumen. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Diese Meldung dürfte wie eine Bombe einschlagen! Die VSG Altglienicke hat sich von seinem langjährigen Chefcoach und Trainer-Veteran Karsten Heine getrennt.

"Nach ausführlicher Analyse des bisherigen Saisonverlaufs, ist man zu dem Entschluss gekommen, im sportlichen Bereich einen neuen Impuls zu setzen."



Damit dürfte der ambitionierte Klub nicht zuletzt auf das enttäuschende Heimspiel von Samstag reagiert haben, welches die Berliner mit 2:3 (1:2) gegen Meuselwitz verloren hatten.

Bereits nach sechs Minuten lag die VSG mit 0:2 in Rückstand und sollte dieses Handicap an dem Tag nicht mehr aufholen.

Die insbesondere an diesem Tage indiskutable Abwehrleistung passt ins Bild der Heine-Ära - trotz furiosem Offensivfußball gelang es dem Fußball-Lehrer nie die Defensive zu stabilisieren. Spiele von Altglienicke hatten unter dem gebürtigen Berliner immer einen torreichen Unterhaltungswert - auf beiden Seiten.

19 Gegentore in der laufenden Spielzeit und damit mehr als 1,5 pro Spiel sind für ein Team, was in die 3. Liga aufstiegen will, eindeutig zu viel.