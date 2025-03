Erzgebirge Aue dominiert das Derby! Majetschak: "Extra darauf vorbereitet"

Chemnitz - Derby angenommen und gewonnen! Der FC Erzgebirge ist im Pokalkracher beim Chemnitzer FC von der ersten Minute an da gewesen, hat die erste Halbzeit dominiert und mit Volldampf auf die "Süd" gespielt. So geht Derby! So zeigt man: Hier regiert der FCE. So zieht man ins Halbfinale ein (Auslosung am Montag 15 Uhr).

"Wir sind gut in den Zweikämpfen gewesen und haben es auch fußballerisch gut gelöst. Dazu machen wir mit der nötigen Kälte die Tore. Es ist wichtig gewesen, dass es zwei waren, weil eine 1:0-Führung immer etwas gefährlich ist", fasste Sportchef Matthias Heidrich (47) anschließend in der Mixed-Zone treffend zusammen.

Erik Majetschak (25) glänzte nicht nur als Torschütze, sondern auch in der Deckung von Torjäger Dejan Bozic (32). © PICTURE POINT / S. Sonntag

"Wir hatten uns extra darauf vorbereitet und unser Hauptaugenmerk lag darauf, die in der Offensive in den Griff zu bekommen, was uns übers ganze Spiel gut gelungen ist. Wir kommen auch sehr gut in die Partie hinein, haben eine gute erste halbe Stunde, wo wir den Gegner komplett dominieren, viele Ballbesitzpassagen haben. Und dann stechen wir zweimal zu", resümiert Majetschak.

Die Veilchen haben haargenau das gezeigt, was ihre Fans und auch der Trainer sehen wollten. Härtel hatte vor Chemnitz' Gefährlichkeit bei Standards gewarnt.

Was machten Majetschak und Co.? Ließen nur drei (!) Eckbälle zu, den ersten davon in der 55. Minute. Majetschak: "Wir wussten, sie sind bei Standards gefährlich, haben uns darauf eingestellt und versucht dumme Fouls und Ecken zu vermeiden."

Letztendlich hat auch die reifere Mannschaft, die mehr bereit war, den Sieg davon getragen. Als Busfahrer Heiko Martin am Sonnabend um 17.50 Uhr am Gellertstadion vom Hof fuhr und wie Thomas Romeyke (55) auf dem Nebensitz den Daumen hochreckte, war für diesen Tag klar: Hier regiert der FCE.