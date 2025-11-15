Lila Revanche im Sachsenpokal: Aue-Rückkehrer köpft Titelverteidiger Lok raus

Leipzig - Der FC Erzgebirge Aue hat seine Chance, zum dritten Mal in Folge das Finale des Sachsenpokals zu erreichen, gewahrt. Der Topfavorit des Wettbewerbs gewann die Wiederauflage des diesjährigen Endspiels bei Titelverteidiger 1. FC Lokomotive Leipzig mit 1:0 (1:0).

Julian Guttau musste schon in der 10. Minute ausgewechselt werden. © picture point/Sven Sonntag

"Ich hoffe, das wird vorher geklärt", sagte Aues Trainer Jens Härtel vor dem Match am MDR-Mikro hinsichtlich der Vorbereitung auf ein eventuelles Elfmeterschießen.

Lange Zeit sah es allerdings nicht so aus, als könnte eines der beiden Teams in Führung gehen. Erst in der zweiten Hälfte des ersten Durchgangs wurden die Gäste überlegener und spielten sich mehrere Gelegenheiten heraus.

Eine davon sorgte fürs 1:0 für den Favoriten: Julian Günther-Schmidt, der nach einer Sprunggelenksverletzung von Julian Guttau schon in der 10. Minute eingewechselt wurde, chippte die Kugel in die Box, wo Startelf-Rückkehrer Marcel Bär zum Kopfball ansetzte und Andreas Naumann im Lok-Tor überwinden konnte (41.).

Schon kurz zuvor zappelte das Spielgerät im Kasten der Gastgeber, doch der treffsichere Erik Weinhauer stand bei der Vorlage von Bär im Abseits (37.).

Der Spitzenreiter der Regionalliga Nordost, ohne Wechsel nach dem 0:2 beim BFC Preussen ins Match gegangen, hatte seinerseits durch Alexander Siebeck die Chance zum zwischenzeitlichen 1:0, seine Bogenlampe konnte Aues Ersatzkeeper Louis Lord aber zur Ecke abwehren (16.).