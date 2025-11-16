Sachsenpokal: Sechst- und Siebtligist bleiben Freistaat-Schreck

Leipzig - Die BSG Stahl Riesa und der SSV Fortschritt Lichtenstein mischen als Underdogs den Sachsenpokal auf.

Die BSG Stahl Riesa gewann gegen den Bischofswerdaer FV. © Facebook/BSG Stahl Riesa

Riesa, früherer DDR-Oberligist und aktuell in der sechstklassigen Sachsenliga, setzte sich am Samstag mit 1:0 gegen den Bischofswerdaer FV durch. Vor 561 Zuschauern in der Feralpi Arena markierte Janek Müller mit dem Halbzeitpfiff den goldenen Treffer.

Der Oberligist musste nach dem Pokalaus vor einem Jahr beim SV Eiche Reichenbrand in der 2. Runde nun wieder recht früh im Wettbewerb die Segel streichen.

Riesa hingegen schaltete nach Oberliga-Spitzenreiter SC Freital bereits den zweiten Fünftligisten aus.

Erfolgreich gestaltete auch Fortschritt Lichtenstein seinen Pokal-Samstag. Der Siebtligist feierte beim 5:2 über den Dresdner SC ein Schützenfest und erreichte durch Tore von Paul Kriedemann, Tom Ebersbach, Lukas Wilczynski, Rico Bär und Max Gehrmann das Viertelfinale.

Sachsenligist DSC betrieb durch Paul Augustin und Benno Sternhagen nur Ergebniskosmetik.