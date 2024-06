1. FC Köln noch ohne Trainer: Kommt es zur Sensations-Rückkehr?

Ebenfalls raus aus der Verlosung ist offenbar auch Ex-Trainer Thomas Gisdol (54). Der ehemalige HSV-Trainer war bereits zwischen November 2019 und April 2021 Hauptübungsleiter in Köln, soll aber nicht zurückkehren.

Erst vor einer Woche wurde klar, dass die Zeit für Timo Schultz am Geißbockheim endgültig vorbei ist. Seitdem geistern haufenweise Nachfolger-Kandidaten um die Trainingsstätte des Zweitligisten.

Sportchef Christian Keller (47) hat in diesen Tagen alle Hände voll zu tun, will in diesem Sommer eine schlagkräftige Truppe zur Verfügung stellen.

Auf Spielertransfers kann er dabei aber weiterhin nicht bauen ... Grund ist die Transfersperre. Ausgenommen davon ist hingegen die Position des Cheftrainers. Die darf der Ex-Boss von Jahn Regensburg dagegen frei vergeben.

Noch ist unklar wann der Effzeh einen neuen Trainer vorstellen möchte. Am 21. Juli startet der Zweitligist dann ins Sommer-Trainingslager.