Er stand nur 13 Minuten auf dem Rasen: Bleibt Bayern-Bubi Chavez beim 1. FC Köln?

Köln - Für den 1. FC Köln stand Winter-Neuzugang Felipe Chavez (18) bislang nur 13 Minuten auf dem Rasen. Bei den Bossen des Aufsteigers hat die Leihgabe des FC Bayern München offenbar trotzdem einen guten Eindruck hinterlassen: Angeblich soll der portugiesische Nationalspieler über den Sommer hinaus in der Domstadt bleiben.

Bayern-Leihgabe Felipe Chavez (18) hat sich nach seiner Verpflichtung am Deadline Day noch nicht beim 1. FC Köln durchsetzen können. © Sven Hoppe/dpa

Wie die Münchener "Abendzeitung" berichtet, plant FC-Geschäftsführer Thomas Kessler (40) die vereinbarte Kaufoption im mittleren einstelligen Millionenbereich für das 18-jährige Mittelfeld-Talent zu aktivieren.

Wie lange der Kontrakt von Chavez am Geißbockheim dann laufen würde, ist zwar nicht bekannt. Weil sich der deutsche Rekordmeister aber eine doppelte Rückkaufoption für die Jahre 2027 und 2028 gesichert haben soll, dürfte sein Vertrag mindestens bis 2029 datiert sein.

Beim FC hält man jedenfalls große Stücke auf den 18-Jährigen - auch, wenn er bislang lediglich zwei Joker-Einsätze auf der Habenseite stehen hat.

So bringe Chavez "ein sehr interessantes Profil mit" und habe "beim FC Bayern eine hervorragende Ausbildung" genossen, erklärte Kessler schon bei seiner Verpflichtung.