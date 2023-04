Kuriose Aktion der Fans des 1. FC Köln - Anhänger wählen diesen Problem-Stürmer zum Spieler des Monats!

Köln - Da haben sich die Fans des 1. FC Köln aber was ganz witziges einfallen lassen! Als Zeichen ihres Unmuts über die zuletzt katastrophalen Leistungen wählten sie eine absolute Überraschung zum Spieler des Monats.

Bitte, was? Richtig gelesen! Der Schwede wurde mit 58,97 Prozent der Stimmen zum wichtigsten und erfolgreichsten Spieler des FC im vergangenen März gewählt.

Bezeichnend für den freien Fall in der Tabelle: der harmlose Sturm um Davie Selke (28) und Steffen Tigges (24). Ein Angreifer darf sich nun allerdings über eine ganz besondere Auszeichnung freuen.

Seit dem 12. Februar - 3:0 gegen Eintracht Frankfurt - haben die Geißböcke in der Bundesliga kein Spiel mehr gewonnen.

Schuld daran sind seine Teamkollegen in der Offensive. Seit Wochen warten die Kölner auf einen Sieg und überzeugende Leistungen ihrer Stürmer. Die konnten bislang weder Selke - erzielte den einzigen Treffer beim 1:6 in Dortmund - noch Tigges liefern. Nun könnte es also der frisch gebackene "Spieler des Monats" richten!