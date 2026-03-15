Nach Bundestrainer-Bashing: Fährt Said El Mala doch noch mit zur WM?

Hamburg/Köln - Die Kritik von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) scheint gefruchtet zu haben! Mit seinem Tor gegen den Hamburger SV hat sich Said El Mala (19) vom 1. FC Köln wieder in den Fokus der Nationalmannschaft gezockt.

Springt Said El Mala vom Effzeh im Saison-Endspurt doch noch auf den WM-Zug auf? © Marius Becker/dpa

Rund eine Woche nach der Medienschelte von Julian Nagelsmann liefert El Mala die Antwort fulminant auf dem Platz.

"Ich versuche, mich eigentlich nicht davon irgendwie irritieren zu lassen. Ich will einfach hundert Prozent mein Spiel spielen, meine Themen verbessern und dann sieht man, was kommt", erklärte er im ZDF-Sportstudio.

Von einem gab es nach dem Spiel in der Hansestadt aber starke Rückendeckung: FC-Boss Thomas Kessler (40)!

"Wir haben gute Spieler in der deutschen Fußballnationalmannschaft und wenn Julian auf die Idee kommt, ihn einzuladen, dann wird er sich freuen. Und wenn nicht, dann wird er weiter Gas geben, arbeiten, für uns wichtige Tore schießen in Zukunft. Und dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis er mal wieder dabei ist."