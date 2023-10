28.10.2023 08:33 Nächste Dänemark-Verstärkung für den 1. FC Köln? Effzeh wohl an Mittelfeld-Talent dran

Nach dem ersten Saisonsieg am vergangenen Wochenende tritt der 1. FC Köln am heutigen Samstag im Topspiel an. Nun gibt es schon die ersten Transfergerüchte.

Von Florian Fischer

Titelfoto: IMAGO / NurPhoto