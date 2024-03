Ost-Hassgesänge und Glasflaschen-Eklat: FC-Klatsche gegen RB Leipzig hat ein Nachspiel!

Die Fans des 1. FC Köln haben im Heimspiel gegen RB Leipzig mal wieder für einen Eklat gesorgt. © Federico Gambarini/dpa

Eine Halbzeit hielten die Geißböcke gegen den diesjährigen Champions-League-Teilnehmer gut mit, ehe das Team von Timo Schultz (46) in den zweiten 45 Minuten dann völlig den Faden verlor.

Mit 1:5 (1:1) gerieten die Kölner am Freitagabend vor heimischer Kulisse im Rhein-Energie-Stadion gegen die Roten Bullen unter die Räder. Die Enttäuschung der Fans richtete sich am Ende vor allem auf die geografische Herkunft der Gäste.

Immer wieder schallten Hassgesänge gegen Ostdeutschland von den Rängen durchs weite Rund in Köln-Müngersdorf. Mit romantischer Flutlicht-Atmosphäre hatte das nicht mehr viel gemeinsam.

"Die Leute, die das nicht so gut kennen da drüben bei uns, die sollen kommen", forderte Leipzigs Trainer Marco Rose in einem flammenden Appell nach dem Spiel. Der 47-Jährige wurde selbst in der ehemaligen DDR geboren.

Vielsagend fügte er hinzu: "Es gibt da ganz viele coole Menschen. So wie hier. Es gibt ein paar Idioten. So wie hier. Also am Ende ist eigentlich alles sehr, sehr ähnlich. Darum haben wir irgendwann auch die Mauer abgerissen, auch in den Köpfen."