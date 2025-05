Panik beim 1. FC Köln: Wer folgt auf Struber? Zwei Namen werden heiß gehandelt!

Coach Struber hatte vor dem Duell gegen den SSV Jahn ein Spektakel für das Publikum versprochen. Erst einen mickrigen Punkt hatten die Gäste in den bisherigen 15 Partien auf fremden Plätzen bis dato geholt. In Köln holten sie ihren zweiten.

U19-Trainer Stefan Ruthenbeck sprang in der Saison 2017/2018 schon einmal als Interimstrainer bei den Geißböcken ein. © Uwe Anspach/dpa

Funkel ist es in seiner langen Laufbahn gelungen, mit gleich sechs Teams vom deutschen Unterhaus in die Bundesliga aufzusteigen - Rekord! In der Saison 2021/22 bewahrte er den Effzeh zudem als "Feuerwehrmann" vor dem Bundesliga-Abstieg.

Ob der erfahrene Fußballlehrer tatsächlich noch einmal an die Seitenlinie der Kölner zurückkehrt, ist aber noch unklar. Am Montag soll es eine Pressekonferenz rund um das Personalbeben am Geißbockheim geben.

Eine weitere Option wäre laut "Bild" etwa U19-Trainer Stefan Ruthenbeck (53), der bereits in der Saison 2017/18 eingesprungen war. Noch haben die Kölner als Tabellenzweiter ein kleines Polster übrig. Drei Punkte beträgt der Abstand auf den Relegations- bzw. ersten Nicht-Aufstiegsplatz.

Mit dem Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg und dem möglichen "Endspiel" gegen Aufstiegskonkurrenten 1. FC Kaiserslautern hat der Klub noch zwei hoch komplizierte Aufgaben auf dem Weg zur ersehnten Rückkehr in die Bundesliga zu bewältigen.