Paukenschlag! Dieser Star des 1. FC Köln verlängert seinen Vertrag vorzeitig

Köln - Der 1. FC Köln hat einen wichtigen Leistungsträger weiter an den Verein gebunden. Der Stammspieler läuft seit 2021 für die Geißböcke auf.

Die Kölner Nummer eins wechselte zur Spielzeit 2021/22 vom damaligen dänischen Meister Bröndby IF ins Rheinland und ist seitdem ein zuverlässiger Rückhalt im Tor des Effzeh.

Paukenschlag in der Domstadt! Der Fußball-Bundesligist hat den Vertrag mit Stammtorwart Marvin Schwäbe (28) vorzeitig bis zum 30. Juni 2027 verlängert. "Marvin ist für unser Spiel von großer Bedeutung. In der Defensive ist er ein sicherer Rückhalt für unsere Mannschaft, in der Offensive ein wichtiger Anker für unseren Spielaufbau. Seine gezeigten Leistungen und seine stetige Bereitschaft, sich weiter zu verbessern, sprechen dabei für sich" erklärte FC-Sportboss Christian Keller (44) in einer Pressemitteilung.

Torwart Marvin Schwäbe (28) dankt den eigenen Fans. © Rolf Vennenbernd/dpa

Seitdem bestritt der frühere U-Nationalspieler 66 Pflichtspiele für den 1. FC Köln. Davon alleine 34 in der vergangenen Bundesliga-Saison. "Für mich passt hier alles sehr gut zusammen. Der FC, die Stadt, unser Trainer-Team, unsere Mannschaft, unsere Fans – deswegen brauchte ich kaum Bedenkzeit für meine Entscheidung, meinen Vertrag hier zu verlängern. Es macht mich stolz, für den FC im Tor zu stehen. Ich habe mich in den vergangenen zwei Jahren weiterentwickelt und freue mich auch in Zukunft meine nächsten Schritte beim FC zu machen", erklärt der 1,90 Meter große Schlussmann.

Zudem absolvierte Schwäbe für die Domstädter alle sechs Partien der UEFA Europa Conference League sowie die zwei Qualifikationsspiele dazu. "Wir hatten als Mannschaft großartige Momente in der vergangenen Saison, vor allem das Erreichen der Conference League war etwas ganz Besonderes", so der gebürtige Dieburger, der in der Jugend für Eintracht Frankfurt und die TSG 1899 Hoffenheim aktiv war.

Des Weiteren lobte der Keeper die eigenen Fans. Er bekomme immer Gänsehaut, wenn er bei Heimspielen in der Südkurve stehe. Deshalb hoffe er, dass die Mannschaft den Fans mit guten Leistungen auch in der neuen Saison etwas zurückgeben könne.