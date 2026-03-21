Rückendeckung weg: War es das für Lukas Kwasniok beim 1. FC Köln?

Köln - Sportchef Thomas Kessler (40) hat nach dem verpassten Derbysieg des 1. FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach ein klares Bekenntnis zu FC-Trainer Lukas Kwasniok (44) vermieden.

Thomas Kessler (40), Sportchef des 1. FC Köln, hat ein Bekenntnis zu seinem Trainer vermieden. (Archivfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

"Ich werde eine Nacht drüber schlafen. Wir werden uns entspannt Richtung Wochenende begeben, und dann machen wir uns unsere Gedanken", sagte Kessler bei Sky nach dem 3:3 in der Fußball-Bundesliga gegen den Rheinrivalen. Die Enttäuschung sei groß.

Es gehe nicht darum, heute eine Entscheidung zu treffen, führte Kessler später auch vor Medienvertretern weiter aus. "Aber wir müssen Stellschrauben drehen, damit wir erfolgreich sein können. Und wie die dann aussehen, ist ergebnisoffen." Der von Zweitligist Paderborn gekommene Kwasniok hatte die Kölner vor dieser Saison übernommen.

Der eine Punkt gegen Mönchengladbach sei zu wenig, meinte Kessler. Zwar müsse er der Mannschaft ein Kompliment machen, nach dem 0:1 in der ersten Minute stark zurückgekommen zu sein.

"Aber das begleitet uns durch die ganze Saison. Wir sind in einer Zeit angekommen, wo wir mal wieder einen Dreier holen müssen."