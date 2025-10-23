So geht FC-Köln-Abwehrroutinier Heintz mit Fehlern um

Köln - Kaum ein Profi des 1. FC Köln verkörpert die Leidenschaft für den Fußball so sehr wie Innenverteidiger Dominique Heintz (32). Doch wie geht der Routinier mit eigenen Fehlern um?

Mit über 200 Bundesligaspielen auf dem Konto zählt Dominique Heintz (32) zu den erfahrensten Profis beim 1. FC Köln. © Marius Becker/dpa

Mit den Domstädtern rockt Heintz aktuell die Bundesliga und steht nach sieben Spieltagen auf dem sechsten Rang.

Beim 1:1-Unentschieden gegen den FC Augsburg am vergangenen Wochenende erwischte der 32-Jährige allerdings einen rabenschwarzen Tag, verschuldete einen Elfmeter und wurde schließlich nach einer Stunde ausgewechselt.

"Natürlich beschäftigt einen das noch eine Weile", verrät er nun auf der Webseite des Bundesliga-Aufsteigers. Allzu lange würde er aber nicht über seinen Fehler grübeln.

Stattdessen gelte es, solche Situationen zu analysieren, sie dann aber auch relativ schnell wieder abzuhaken. "Das lernt man über die Jahre", meint Heintz.

Um ähnliche Situationen in der Zukunft zu vermeiden, fokussiere er sich außerdem auf die Frage, "was ich beim nächsten Mal besser machen kann".