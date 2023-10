Trotz privatem Glück: Dieser Star des 1. FC Köln kassiert nächsten Denkzettel

Köln - Endlich ist es geschafft! Der 1. FC Köln konnte am vergangenen Sonntag den ersten Saisonsieg feiern. Ausgerechnet im rheinischen Derby gegen Borussia Mönchengladbach gewannen die Geißböcke mit 3:1 (1:0). Ein Spieler fehlte jedoch im Aufgebot der Kölner - und das nicht aus Verletzungsgründen.

In der ersten Pokalrunde brachte der 36-fache Nationalspieler den Effzeh dann auch auf die Gewinnerstraße, als er das vorentscheidende 2:1 in der Verlängerung beim VfL Osnabrück schoss.

Doch in der Vorbereitung blühte Adamyan auf und bekam direkt ein dickes Lob von Trainer Steffen Baumgart (51): "Sargis spielt eine gute Vorbereitung. Alles, was unser Spiel ausmacht, hat er aus meiner Sicht verinnerlicht."

In der Domstadt sollte der 30-Jährige der Nachfolger von Anthony Modeste (35) als Torjäger werden, doch in der Vorsaison gelangen dem Angreifer lediglich zwei Pflichtspiel-Treffer. Deshalb galt der 3,5-Millionen teure Stürmer auch als Verkaufskandidat vor dieser Spielzeit.

Der Effzeh-Profi und Ehefrau Anna Adamyan (27) sind erstmals Eltern geworden. © Screenshot/Instagram/Anna Adamyan

Seine Ehefrau Anna (27) brachte den kleinen Levi auf die Welt und Köln-Trainer Baumgart persönlich ließ die Baby-Bombe platzen. "Sargis Adamyan ist Papa geworden, und er kümmert sich momentan um seine Familie, und wir freuen uns sehr für ihn", teilte der Chefcoach damals mit.

Mittlerweile scheint die Harmonie jedoch verflogen. Denn zum wiederholten Male bekam der FC-Stürmer einen Derby-Denkzettel seines Coaches verpasst.

Der 30-Jährige wurde nämlich am vergangenen Sonntag nicht in den Kader berufen und verpasste somit das Gladbach-Spiel. Allerdings nicht wegen einer Verletzung, sondern aus Leistungsgründen. Bereits in der abgelaufenen Saison berücksichtigte Baumgart Adamyan nicht für das Derby-Rückspiel.

Nach anfänglichen Personalproblemen hat sich die Situation bei den Geißböcken entschärft, sodass jeder um seinen Platz kämpfen muss. Aktuell scheint der Gatte der früheren "Der Bachelor"-Teilnehmerin jedoch die schlechtesten Karten auf einen Kader-Platz zu haben.