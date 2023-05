Verpflichtung perfekt: Effzeh macht nächsten Sommer-Transfer fix!

FC-Geschäftsführer Christian Keller (46, r.) zeigte sich dankbar wegen der Transferverhandlungen mit Sampdoria Genua. © Marius Becker/dpa

Vor nicht allzu langer Zeit, sah es zunächst danach aus, als können die Kölner die festgeschriebene Ablösesumme von 2,5 Millionen Euro nicht zahlen. Deshalb zeigten auch andere Bundesliga-Klubs Interesse am 1,95 Meter großen Abwehrhünen.

Doch die Rheinländer konnten sich mit dem italienischen Serie-A-Verein auf eine niedrigere Ablöse einigen. Deshalb dankte Geschäftsführer Sampdoria Genua "für die konstruktiven, professionellen Transferverhandlungen".

Nicht nur der Klub ist froh, dass Chabot weiter am Geißbockheim aktiv sein wird, sondern auch der Spieler selbst. "Als ich vor knapp eineinhalb Jahren hergekommen bin, habe ich ein bisschen Zeit gebraucht, um mich einzugewöhnen. Ich fühle mich sehr wohl hier und bin inzwischen beim FC und in Köln angekommen. Dabei spielt die Mannschaft eine große Rolle. Das habe ich in dieser Form noch nicht erlebt: Wie wir zusammen auf dem Platz stehen, aber auch der Zusammenhalt außerhalb – das gibt mir Selbstvertrauen", so der 25-Jährige.

Der Vertrag des Innenverteidigers läuft nun bis zum 30. Juni 2026.