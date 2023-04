Wegen Transfersperre und Personal-Not: Könnte Ondrej Duda dem 1. FC Köln aus der Patsche helfen?

Verona/Köln - Wegen der ausgesprochenen Transfersperre könnte es den 1. FC Köln im Transfersommer 2023 hart erwischen. Der Effzeh dürfte - Stand jetzt - keine neuen Spieler verpflichten - klammern sich die Geißböcke daher nun an vergangene Problemfälle?

Seinen vorerst letzten Treffer im Dress des 1. FC Köln durfte Ondrej Duda am 3. November 2022 im Heimspiel gegen OGC Nizza (1:1) bejubeln. © CHRISTOF STACHE / AFP

Fakt ist, dass die Zukunft des Effzeh ohne Jonas Hector (32) und womöglich auch Timo Horn (29) auf dünnem Eis gebaut ist.

Angesichts der anhaltenden Transfersperre, die den Klub bis ins Mark erschütterte, dürften die Kölner in diesem Sommer keinen einzigen Spieler anheuern. Auch der schon unter Dach und Fach gebrachte Wechsel von Linksverteidiger Leart Paqarada vom FC St. Pauli wackelt plötzlich wieder.

Umso schöner, wenn sich verliehene Akteure entwickeln und ab dem 1. Juli wieder die Fußballschuhe am Geißbockheim binden. Wie im Falle von Ondrej Duda (28). Der Slowake ist seit Januar an Hellas Verona aus der italienischen Serie A verliehen und könnte in wenigen Wochen zurück nach Köln kommen.

Voraussetzung: Hellas Verona scheitert am Klassenerhalt. Bliebe der Tabellen-18. jedoch in der Beletage des italienischen Fußballs, würde auch der Slowake Duda fest zum Personal der Italiener gehören.