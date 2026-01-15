Wirbel nach dem achten Sieglos-Spiel: Kwasniok kontert Aussagen von Köln-Profi

Köln - Trainer Lukas Kwasniok (44) stemmt sich gegen die aufkommende Unruhe beim 1. FC Köln nach dem achten sieglosen Spiel in Serie.

FC-Trainer Lukas Kwasniok (44) will von schlechter Stimmung innerhalb seiner Mannschaft nichts wissen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Nach dem 1:3 (1:1) gegen den FC Bayern München widersprach Kwasniok vehement seinem Profi Jakub Kaminski. Der hatte nach der unglücklichen Niederlage geklagt: "Acht Spiele ohne Sieg. Die Stimmung bei uns ist natürlich gerade nicht so toll."

Kwasniok selbst hatte dies beim 2:2 am Wochenende in Heidenheim noch am eigenen Leib erfahren. Die Ultras hatten ein Trainer-kritisches Plakat präsentiert, auf dem "Kwasni yok" stand. Das "yok" aus dem Türkischen kann dabei als "nein" übersetzt werden.

Der FC-Trainer, der nach seinem Einstieg beim Aufsteiger im Sommer noch einen starken Saisonstart miterlebt hatte, reagierte darauf ebenso überrascht wie getroffen.

Auf die Kaminski-Aussage angesprochen, antwortete Kwasniok nun vehement. "Die Stimmung bei uns allgemein ist überhaupt nicht schlecht. Das wird mit mir nicht passieren. Im Leben gibt es viel, viel härtere Aufgaben", befand der 44-Jährige