Youngster humpelte in Frankfurt vom Platz: Diagnose bei FC-Köln-Star El Mala ist da

Köln - Aufatmen beim 1. FC Köln : Youngster Said El Mala (19) hat sich beim 2:2-Unentschieden gegen Eintracht Frankfurt offenbar nur leicht verletzt.

Darf auf ein schnelles Comeback hoffen: FC-Köln-Überflieger Said El Mala (19). © Harry Langer/dpa

Während seine Kollegen am Ostermontag für die Mission Klassenerhalt auf dem Trainingsplatz am Geißbockheim Gas gaben, unterzog sich der 19-Jährige einer MRT-Untersuchung in der Kölner MediaPark-Klinik.

Und die brachte die Gewissheit: El Mala hat sich wohl keine strukturelle Verletzung zugezogen, die Bilder sind unauffällig. Das berichtet der "Express".

Wann er wieder auf den Rasen zurückkehren kann, sei demnach allerdings noch unklar. Der FC habe jedoch die leise Hoffnung, dass der Offensivakteur schon gegen Werder Bremen am kommenden Wochenende (Sonntag, 15.30 Uhr) wieder mit von der Partie sein kann.

El Mala hatte sich bei einem Torschuss gegen die Frankfurter Eintracht am rechten Sprunggelenk verletzt und humpelte in der 83. Minute mit vor Schmerz verzerrtem Gesicht vom Rasen. Nach Schlusspfiff musste er sogar von Ersatzkeeper Matthias Köbbing (28) gestützt in die Kabine gebracht werden.