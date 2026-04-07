Youngster humpelte in Frankfurt vom Platz: Diagnose bei FC-Köln-Star El Mala ist da
Köln - Aufatmen beim 1. FC Köln: Youngster Said El Mala (19) hat sich beim 2:2-Unentschieden gegen Eintracht Frankfurt offenbar nur leicht verletzt.
Während seine Kollegen am Ostermontag für die Mission Klassenerhalt auf dem Trainingsplatz am Geißbockheim Gas gaben, unterzog sich der 19-Jährige einer MRT-Untersuchung in der Kölner MediaPark-Klinik.
Und die brachte die Gewissheit: El Mala hat sich wohl keine strukturelle Verletzung zugezogen, die Bilder sind unauffällig. Das berichtet der "Express".
Wann er wieder auf den Rasen zurückkehren kann, sei demnach allerdings noch unklar. Der FC habe jedoch die leise Hoffnung, dass der Offensivakteur schon gegen Werder Bremen am kommenden Wochenende (Sonntag, 15.30 Uhr) wieder mit von der Partie sein kann.
El Mala hatte sich bei einem Torschuss gegen die Frankfurter Eintracht am rechten Sprunggelenk verletzt und humpelte in der 83. Minute mit vor Schmerz verzerrtem Gesicht vom Rasen. Nach Schlusspfiff musste er sogar von Ersatzkeeper Matthias Köbbing (28) gestützt in die Kabine gebracht werden.
Bei den abstiegsbedrohten Rheinländern gilt der Teenager, der in 28 Partien bereits zehn Tore und vier Vorlagen für sich verbuchen kann, als einer der wichtigsten Spieler.
Neu-Trainer René Wagner (37) hatte ihm folglich für die letzten Saisonspiele eine Einsatzgarantie ausgesprochen. "Ich glaube, dass wir uns keinen Gefallen tun, Said aktuell nicht in der Startelf zu haben", betonte der Übungsleiter kurz nach seinem Amtsantritt.
Titelfoto: Harry Langer/dpa