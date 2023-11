Autsch! So originell verspotteten Napoli-Fans Unions Bonucci

Unions Abwehrboss Leonardo Bonucci (36, r.) musste am Mittwochabend nicht nur auf dem Feld mächtig was einstecken. © ALBERTO PIZZOLI / AFP

Es war ein kleiner Hoffnungsschimmer an einem dunklen Abend in Italien: Union Berlin hat durch das Remis von Neapel die Niederlagen-Serie gestoppt und den ersten Punkt in der Champions League geholt.

Wesentlicher Bestandteil des Abwehrbollwerks an diesem Abend war Leonardo Bonucci. Der Legionär, der bis dato seine komplette Karriere in Italien verbracht hatte, durfte anders als im Hinspiel über 90 Minuten ran.

Doch während der Routinier auf dem Feld den Turm in der Schlacht gab, nutzten ein paar Napoli-Fans das Gastspiel der Eisernen und Bonucci, um noch einmal kräftig auszuteilen!

Neben den zu verurteilenden Böllerwürfen auf Union-Anhänger kam es zu einer deutlich dedizierten Aktion gegen Bonucci:

Auf einem Plakat wurde der 36-Jährige dem italienischen Maler Leonardo da Vinci (15. bis 16. Jahrhundert) gegenübergestellt. Doch während der Künstler bis heute eine Weltberühmtheit darstellt, tauften die höhnischen Napoli-Anhänger Leonardo Bonucci kurzerhand in "Leonardo da Perdi" um.

Auf Deutsch bedeutet das sinngemäß "Leonardo der Verlierer". Eine durchaus originelle Verspottung!