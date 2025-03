Union Berlin erlebt sein eigenes "Wunder von Bern"

Berlin/Bern - Der Fußball schreibt immer wieder ungewöhnliche Geschichten und manche Spieler wollen bei bestimmten Vereinen einfach nicht "funktionieren" - so wie Chris Bedia (29) bei Union Berlin .

Union-Flop Chris Bedia (29) sorgt zurzeit bei den Young Boys für Furore. © RONNY HARTMANN / AFP

Die Verantwortlichen der Eisernen dürften sich jetzt aber verwundert die Augen reiben, denn nach seiner Rückkehr in die Schweiz blüht der Knipser so richtig auf.

In nur sieben Spielen für die Young Boys aus Bern konnte Bedia bereits fünf Buden in der Super League markieren und traf dabei gleich zweimal doppelt - das hätte sich nach seiner anhaltenden Formkrise wohl niemand in Köpenick träumen lassen.

Der Sturmtank wechselte im Winter 2024 mit vielen Vorschusslorbeeren An die Alte Försterei, hatte zuvor in der laufenden Spielzeit für den Servette FC aus Genf zehnmal in 17 Partien geknipst und drei weitere Treffer aufgelegt.

Die Eisernen hofften, in dem Ivorer einen adäquaten Ersatz für den im Sommer 2022 abgewanderten Taiwo Awoniyi (27) gefunden zu haben - die Ernüchterung war jedoch groß.