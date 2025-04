Deutscher Ex-Nationalspieler verlässt Union Berlin und kehrt zu Jugendklub zurück

Viel Grund zum Jubeln hatte Kevin Volland (32, 2.v.r.) in seiner Zeit bei Union Berlin nicht. © Federico Gambarini/dpa

Das teilten die Eisernen am Ostermontag auf der vereinseigenen Homepage mit.

Beide Seiten haben sich auf eine vorzeitige Vertragsauflösung verständigt - Vollands Arbeitspapier wäre eigentlich noch bis Sommer 2026 gültig gewesen.

"Es war immer schön, für Union auf dem Platz zu stehen - vor diesen besonderen Fans, mit dieser einmaligen Stimmung", bedankte sich der Ex-Nationalspieler (15 Länderspiele für Deutschland) für die gemeinsame Zeit, die "sportlich nicht immer einfach war".

Der 32-Jährige wechselte im August 2023 für rund vier Millionen Euro von der AS Monaco an die Alte Försterei und sollte die Mannschaft mit seiner Erfahrung in der Champions-League-Saison verstärken.

Nach einer soliden ersten Spielzeit in Köpenick, in der der Stürmer 32 Pflichtspiele bestritt und dabei insgesamt vier Tore und fünf Vorlagen verbuchen konnte, wurde er in seiner zweiten Saison von einer Knieverletzung zurückgeworfen.