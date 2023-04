Diese Vereinslegende ist bei Union Berlin aufs Abstellgleis geraten

Klar, dass man sein teuerstes Pferd im Stall auch auf die Rennbahn lassen will und Juranovic zahlt dieses Vertrauen mit sehr starker Leistung zurück. In wettbewerbsübergreifend 13 Partien für die Köpenicker hat er bereits sieben Scorer-Punkte gesammelt (vier Tore und drei Vorlagen).

Union-Kapitän Christopher Trimmel (36) muss sich aktuell mit einer Reservistenrolle begnügen. © Arne Dedert/dpa

Allgemein ist der 27-Jährige ein Standardspezialist und auch seine Flanken aus dem Spiel heraus sorgen immer wieder für Gefahr im gegnerischen Sechszehner.

Diese Eigenschaft hat er mit Trimmel gemeinsam, das zuvor als Flanken- und Standardgott der Unioner galt. Man kann Juranovic also mit Fug und Recht als seinen direkten und würdigen Nachfolger bezeichnen.

Leidtragender ist dabei der Union-Captain, denn Fischer baut im Saisonendspurt anscheinend eher auf den neun Jahre jüngeren Neuzugang. Und durch das Aus in Europa League und DFB-Pokal muss der Schweizer Coach auch nicht mehr so häufig rotieren, sodass Trimmels Einsatzzeit in den noch ausstehenden sechs Bundesliga-Spielen begrenzt sein dürfte, eine Verletzung seines Konkurrenten mal ausgeschlossen.

Dabei steht der österreichische Nationalspieler gerade vor einem Meilenstein in seiner Karriere, denn ihm fehlen nur noch drei Einsätze, um die 300 Spiele für Union vollzumachen.

Ob ihm das noch in der laufenden Spielzeit gelingt, wird sich zeigen. Allerdings hat Christopher Trimmel seinen Vertrag an der Alten Försterei erst Anfang Januar um ein weiteres Jahr bis Juni 2024 verlängert, sodass er die 300 also spätestens in der kommenden Saison knacken könnte, wenn wieder mehr Rotation bei den Eisernen gefragt ist. Und dann wäre der Weg bis zum absoluten Union-Rekordspieler auch nicht mehr weit - diese Marke hält noch immer Lutz Hendel (64) mit 312 Partien.