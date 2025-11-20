Union Berlins Danilho Doekhi strebt Wechsel an: Wiedersehen mit Becker?

Berlin - Dass Union Berlin wohl spätestens im Sommer den Abgang von Danilho Doekhi (27) verkraften muss, scheint unvermeidbar, aber darum soll es in diesem Artikel gar nicht gehen.

Danilho Doekhi (27) hat lange genug auf eine Berufung für die A-Nationalmannschaft der Niederlande gewartet - jetzt will er für Suriname auflaufen. © Andreas Gora/dpa

Vielmehr strebt das Abwehrass einen ganz anderen Wechsel an, der ihm die Teilnahme an der Fußball-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr ermöglichen soll, wie Bild berichtet.

Den hatte der gebürtige Niederländer bereits vor rund eineinhalb Jahren ins Rollen gebracht. Doekhi spielte bis zur U21 für Oranje, wurde aber trotz starker Leistung nie für das A-Team der Elftal berufen.

Da die Wurzeln des torgefährlichen Defensivmanns in der ehemaligen holländischen Kolonie Suriname liegen, strebt er einen Verbandswechsel an - die doppelte Staatsbürgerschaft hat er bereits.

Bislang lehnte die FIFA seinen Antrag jedoch ab, sodass jetzt sogar der Internationale Sportgerichtshof CAS in dem Fall angerufen wurde.

Verständlich, wenn man bedenkt, dass der Innenverteidiger eine willkommene Verstärkung für das Land an der Nordostküste Südamerikas wäre.