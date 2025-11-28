Union zu unbeliebt, Hertha dabei: So stellen sich Fans ideale Bundesliga vor

Berlin - Was wäre, wenn Fußballfans sich ihre ideale Bundesliga zusammenbasteln könnten, welche Klubs wären dabei, welche würden hinausfliegen? Das Ergebnis überrascht.

Hertha BSC hätte allen Grund zu jubeln: In der "Fan-Bundesliga" wären Fabian Reese (27, v.l.) Marton Dardai (23), Tjark Ernst (22) und Co. wieder erstklassig. © Andreas Gora/dpa

Das Fußballportal feverpitch.de hat eine interessante Umfrage gestartet. Leser können dort darüber abstimmen, welche Mannschaften im deutschen Fußballoberhaus vertreten sein sollen und - weitaus interessanter - welche nicht.

Bislang haben 2163 Fans (Stand: 27. November 2025) an der Abstimmung teilgenommen und jeweils 18 Teams aus einer Liste ausgewählt.

Für die Berliner Klubs gibt es gute Nachrichten und schlechte Nachrichten, die ein umgekehrtes Bild zur aktuell bestehenden Realität zeigen.

Hätten die Fans nämlich etwas zu melden, wäre Hertha BSC wieder erstklassig und Union Berlin müsste sich verabschieden. Die Alte Dame versammelt insgesamt 1453 Stimmen auf sich, was einem Anteil von 67,2 Prozent und somit Platz 12 entspricht.

Klar, mit dem legendären Olympiastadion haben die Blau-Weißen einen großen Trumpf in der Hand. Außerdem war die Hertha in der Saison 1963/64 eins von den 16 Gründungsmitgliedern der Bundesliga und gehört daher für viele offenbar auch trotz der jüngsten Krise einfach dazu.