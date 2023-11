Frau von Union-Star schießt gegen DAZN-Experten: "Was willst Du denn hören, Du Vogel?"

"Was willst Du denn hören, Du Vogel?", giftete Arnela gegen Borowski. "Immer dieselben Aussagen ...", äffte sie den Ex-Bundesliga-Star nach. "'Wir spielen um den Klassenerhalt!' ist doch Statement genug!", polterte die erfolgreiche Künstlerin in ihrer Story los.

"Wir haben so viele Niederlagen kassiert, ich glaube, wir müssen uns in sehr vielen Bereichen verbessern, sonst wird es schwierig, die Klasse zu halten!", gab der Kapitano am DAZN-Mikrofon zu Protokoll - er war der einzige Kicker, der sich nach der mittlerweile neunten Bundesliga-Schlappe in Folge überhaupt den bohrenden Fragen stellte.

"So viel Inkompetenz auf einem Fleck ist ja fast unmöglich!", warf sie dem Ex-Nationalspieler vor. Der hatte die Aussagen des 36-Jährigen nach Spielschluss kritisiert, die seit langer Zeit häufig gleich seien, was ihn ein bisschen nerve.

Der Ex-Werder-Star und ehemalige -Co-Trainer Tim Borowski (43) arbeitet seit August 2022 als Experte für DAZN. (Archivfoto) © Carmen Jaspersen/dpa

"Besitzt die Frechheit in so einer Drucksituation, in der sich gerade alle befinden, die Interviews zu bemängeln!", warf sie dem gebürtigen Neubrandenburger, der seit 2022 Experte bei DAZN ist, vor und unterstellte ihm mangelnde Empathie.

Dass sich die sonst eher zurückhaltende "Spielerfrau" jetzt so dermaßen über diese Aussagen echauffiert, zeigt deutlich, dass sich die Eisernen in einer prekären Lage befinden. Urs Fischer (57) sprach nach der deutlichen Niederlage sogar von einem "Klassenunterschied".

Bei den Köpenickern läuft es aktuell "wirklich beschissen", weiß der Coach, der die Länderspielpause nutzen will, um mit seinem Team "an unseren Abläufen und unserer Kompaktheit" zu arbeiten.

Allerdings will er auch die Einstellung seiner Kicker deutlich ansprechen, denn die hat ihm gegen die Werkself offensichtlich rein gar nicht gefallen. "Wenn du Abstiegskampf spielst, brauchst du eine andere Mentalität", forderte der Schweizer.

Die müssen die Berliner dann am nächsten Spieltag unbedingt in der Alten Försterei gegen den FC Augsburg unter Beweis stellen, denn anschließend wartet in der Liga der harte Gang nach München zum FC Bayern.