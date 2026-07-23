23.07.2026 13:07 Geht Union Berlins Leitwolf doch noch von Bord? Nicht nur Bundesliga-Klubs dran

Während die Spieler noch einmal Urlaub haben, bevor die heiße Phase der Vorbereitung bei Union Berlin beginnt, kocht die Gerüchteküche wieder hoch.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Während die Spieler noch einmal Urlaub haben, bevor die heiße Phase der Vorbereitung bei Union Berlin beginnt, kocht die Gerüchteküche wieder hoch.

Rani Khedira (32, r.) geht bei Union Berlin mit Leistung auf dem Platz voran und gibt damit ein gutes Beispiel für die jüngeren Kicker wie Aljoscha Kemlein (21) ab. © Soeren Stache/dpa Ein Wechsel von Rani Khedira (32) zu Borussia Mönchengladbach schien eigentlich längst vom Tisch gewesen zu sein, jetzt könnte aber doch noch einmal Bewegung in den Fall kommen. Denn laut "Africafoot" sollen die Fohlen weiterhin großes Interesse an dem Rechtsfuß der Eisernen haben. Mehr noch, ihm sei sogar bereits ein unterschriftsreifer Zweijahresvertrag vorgelegt worden. Sein Abgang käme allerdings überraschend, da Union-Coach Mauro Lustrinelli (50) erst kürzlich bestätigte, dass der 32-Jährige weiterhin Vize-Kapitän hinter Christopher Trimmel (39) bleiben soll. 1. FC Union Berlin Schnappt sich Union Berlin diesen Bundesliga-Profi? Er könnte auf dem Flügel wirbeln Das Fußballportal setzt aber sogar noch einen drauf, denn neben der Borussia sollen auch der 1. FC Köln und Mainz 05 den jüngeren Bruder von Weltmeister Sami Khedira (39) auf dem Zettel haben. Beim FSV würde er auf seinen ehemaligen Coach Urs Fischer (60) treffen. Überdies hätten auch mehrere ausländische Klubs die Fühler nach dem WM-Fahrer ausgestreckt. Hier wurden Besiktas Istanbul und Trabzonspor aus der Türkei sowie der MLS-Klub New York Red Bulls namentlich genannt.

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