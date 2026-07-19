Union Berlin kassiert nächste Pleite: Wie sinnvoll ist der "Testspiel-Rekord"?

Berlin - Union Berlin hat sich in der Vorbereitung auf die neue Saison selbst ein straffes Programm auferlegt: Die Eisernen absolvieren insgesamt elf (!) Testspiele.

Horst Heldt (56) räumt ein, dass Union Berlin das eine oder andere Testspiel zu viel bestreitet. © Swen Pförtner/dpa

Damit rangieren die Köpenicker mit Abstand an der Spitze in der Bundesliga. Im Schnitt absolvieren die Teams im Oberhaus eher fünf bis sechs Partien, um ihren Leistungsstand zu überprüfen.

Da stellt sich die Frage, wie sinnvoll dieser Ansatz ist, besonders wenn man mit Mauro Lustrinelli (50) gerade erst einen neuen Trainer angestellt hat, der in der Mannschaft ein neues Spielsystem implementieren will und soll.

Sah der Anfang mit Kantersiegen gegen Oberligist Optik Rathenow und Achtligist Grün-Weiß Lübben noch vielversprechend aus, konnte der Hauptstadtklub die nächsten vier Testspiele nicht mehr gewinnen und verlor zwei davon sogar.

Zuletzt kassierte man am Samstag eine 1:2-Pleite beim Schweizer Zweitligisten FC Aarau. Noch prekärer ist dabei die Tatsache, dass die Berliner seit drei Partien auf einen Treffer aus dem Spiel heraus warten. Sowohl gegen Winterthur als auch Aarau musste ein Elfmeter herhalten.

Und jetzt folgt noch einmal eine einwöchige Pause. Wäre es da nicht sinnvoller gewesen, den Trainingsstart aufgrund der XXL-Weltmeisterschaft eine Woche später zu terminieren und dann erst einmal die konditionellen und neuen taktischen Grundlagen zu schaffen, bevor man die Mannschaft in Vorbereitungsspiele schickt?