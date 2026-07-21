Union Berlin: Alles beim Alten An der Alten Försterei
Berlin - In der Vorbereitung auf die neue Saison hat sich bei Union Berlin eine neue Hierarchie angedeutet, denn einiges sprach dafür, dass Mauro Lustrinelli (50) eine Vereinslegende entmachten könnte.
Jetzt ist aber klar: An der Alten Försterei bleibt auch in der kommenden Spielzeit alles beim Alten. "Christopher Trimmel bleibt natürlich Kapitän", bestätigte der Schweizer gegenüber Bild.
Damit geht Trimmel (39) also in seine neunte Saison als Capitano. Der Österreicher kickt bereits seit 2014 in Köpenick und wurde 2018 von Erfolgscoach Urs Fischer (60) zum Spielführer der Eisernen berufen.
Der 39-Jährige hat mittlerweile 391 Pflichtspiele für Union absolviert und rangiert damit vereinsintern auf Platz zwei hinter Rekordkicker Lutz Hendel - einige Quellen führen den "Flankengott" aber auch schon vor dem heute 67-Jährigen.
Nach Informationen des Boulevardblatts wusste "Trimmi" schon seit Beginn der Vorbereitung über seine Rolle Bescheid: "Der Trainer hat mir mitgeteilt, dass ich wichtig bin, auch für ihn. Das hat mich natürlich gefreut", bestätigte er.
Inwieweit der Rechtsfuß den Berlinern auch noch sportlich weiterhelfen kann, bleibt abzuwarten. In der zurückliegenden Spielzeit präsentierte er sich immer noch topfit und beackerte die rechte Außenbahn wie eh und je, kam dabei auf 31 Einsätze.
Christopher Trimmel bleibt Union Berlins Platzhirsch
Insbesondere der oftmals verletzungsgeplagte Josip Juranovic wird ihn herausfordern und auch Rückkehrer Marvin Friedrich (beide 30) kann auf dem rechten Flügel spielen.
Er sei da, "wenn ich gebraucht werde", gab sich der Leitwolf mannschaftsdienlich. Abseits des Platzes wird der Ösi aber auf jeden Fall Platzhirsch bleiben. "Ich glaube, dass wir die Rollen gut verteilt haben mit dem Mannschaftsrat", stellte er fest.
Es liege vor allem an ihm, Rani Khedira (32) und Frederik Rönnow (33), dass sie viel Arbeit von der Mannschaft weghalten "und sich die jungen Spieler in erster Linie aufs Sportliche konzentrieren können".
Khedira soll nach Aussage von Lustrinelli ebenfalls weiterhin Vize-Kapitän bleiben, sofern er den Verein nicht doch noch verlässt. Borussia Mönchengladbach hatte zwischenzeitlich Interesse an Unions Mittelfeldmotor bekundet.
Durch den Abgang von Danilho Doekhi (28) ist allerdings ein Platz im Mannschaftsrat frei geworden und den könnte jetzt Aljoscha Kemlein (21) einnehmen, der den FCU in den Testspielen mehrfach als Kapitän aufs Feld geführt hat.
Titelfoto: Soeren Stache/dpa (Bildmontage)