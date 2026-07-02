Hat Union Berlin einen weiteren dicken Thun-Fisch an der Angel?

Berlin - Es ist keine Seltenheit, dass Trainer gern bei ihren Ex-Klubs die Angel nach Neuzugängen auswerfen. Das scheint auch für den neuen Union-Coach Mauro Lustrinelli (50) zu gelten.

Valmir Matoshi (22) könnte seine Karriere unter seinem Förderer Mauro Lustrinelli bei Union Berlin fortsetzen. © IMAGO / Steinsiek.ch

Der 50-Jährige hat in der vergangenen Spielzeit vollkommen überraschend die Schweizer Super League mit dem Aufsteiger FC Thun gewonnen und den arrivierten Vereinen Grasshopper Club Zürich, FC Basel oder BSC Young Boys eine Nase gedreht.

Damit hat sich der Ex-Profi einen Ehrenplatz in den vereinseigenen Geschichtsbüchern gesichert, denn es war der allererste Meistertitel überhaupt für die Thuner.

Diesen Erfolgsweg möchte Lustrinelli jetzt bei Union Berlin fortsetzen und da liegt es nahe, auf arrivierte Kräfte zu bauen. Daher kommt es wohl nicht von ungefähr, dass der kicker von einem Köpenicker Interesse an Valmir Matoshi (22) berichtet.

Der talentierte Mittelfeldspieler zählte in der vergangenen Spielzeit zu den Stammkräften der Meistermannschaft. Er absolvierte 34 von 38 Partien und stand 20 Mal in der Startelf. Dabei traf er sechsmal selbst ins Schwarze und legte vier weitere Buden auf.