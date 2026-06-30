Union Berlin: Holt Lustrinelli einen seiner Meister-Schüler nach Köpenick?

Berlin - Dass sich Union Berlin ganz gern bei unseren Nachbarn aus der Schweiz bedient, hat nicht zuletzt die Verpflichtung von Mauro Lustrinelli (50) gezeigt.

Kastriot Imeri (26) hat in der vergangenen Saison unter Lustrinelli die Meisterschaft mit dem FC Thun gefeiert. © Peter Schneider/KEYSTONE/dpa

Krönendes Beispiel ist natürlich Erfolgscoach Urs Fischer (60), der im Sommer 2018 nach Köpenick wechselte und im Anschluss eine überaus erfolgreiche Ära von mehr als sieben Jahren einläutete.

Der Transfer von vielversprechenden Spielern aus der Super League verlief allerdings mehr schlecht als recht - sowohl Jordan als auch Chris Bedia (beide 30) floppten bei den Eisernen, obwohl sie zuvor das Schweizer Fußballoberhaus kurz und klein geschossen hatten.

Die Schweizer Tradition wird nun also mit Lustrinelli fortgesetzt und der könnte gleich einen alten Bekannten nach Berlin lotsen, mit dem er jüngst die Meisterschaft beim FC Thun feiern durfte.

Wie die Berner Zeitung berichtet, soll Kastriot Imeri (26) auf dem Sprung in die deutsche Hauptstadt sein. Der flexibel einsetzbare Mittelfeldspieler war eine wichtige Stütze in Lustrinellis Meistermannschaft und verbuchte 14 Scorer-Punkte (sechs Tore und acht Vorlagen) in 30 Ligaspielen.

Dabei kickte der 26-Jährige nur auf Leihbasis in Thun und kehrt nach Saisonende wieder zu seinem Stammverein BSC Young Boys zurück, obwohl der amtierende Meister sogar eine Kaufoption besaß, die aus finanziellen Gründen aber nicht gezogen wurde.