Union Berlin: Ist er die (zukünftige) Antwort auf die anhaltende Torflaute?

Berlin - Union Berlin hat schon seit längerer Zeit keinen echten Knipser mehr, dabei könnte die Lösung für das Sturm-Problem womöglich in den eigenen Reihen zu finden sein.

Union Berlin hat Sturm-Talent Mekhi Gray (19) langfristig an sich gebunden. © 1. FC Union Berlin

Seit dem Abgang von Taiwo Awoniyi (28), der in der Saison 2021/22 15 Buden erzielte, warten die Eisernen auf den nächsten treffsicheren Mittelstürmer.

Neuzugänge wie Jordan (30), Mikkel Kaufmann (25), Kevin Volland (33), Chris Bedia (30) oder jüngst Andrej Ilic (26), Ilyas Ansah (21) und Oliver Burke (29) konnten die in sie gesetzten Erwartungen nicht erfüllen.

Ist es in Köpenick jetzt an der Zeit, dem Nachwuchs eine Chance zu geben? Mit Linus Güther (16) und Dmytro Bogdanov (19) haben die Berliner zwei große Offensiv-Talente in ihren Reihen, die bereits ihre ersten Schritte in der Bundesliga machen durften.

Dazu könnte sich schon bald Mekhi Gray (19) gesellen, denn der Hauptstadtklub hat bekannt gegeben, dass der Vertrag mit dem Sturmtank langfristig verlängert wurde. Eine genaue Angabe zur Laufzeit des neuen Arbeitspapiers machte der Klub wie üblich nicht.

"Mekhi hat in unserem Nachwuchs eine sehr gute Entwicklung genommen und sich durch seine Leistungen nachhaltig empfohlen", lobte Horst Heldt (56) seinen Schützling.