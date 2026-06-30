Union Berlin: Ist er die (zukünftige) Antwort auf die anhaltende Torflaute?
Berlin - Union Berlin hat schon seit längerer Zeit keinen echten Knipser mehr, dabei könnte die Lösung für das Sturm-Problem womöglich in den eigenen Reihen zu finden sein.
Seit dem Abgang von Taiwo Awoniyi (28), der in der Saison 2021/22 15 Buden erzielte, warten die Eisernen auf den nächsten treffsicheren Mittelstürmer.
Neuzugänge wie Jordan (30), Mikkel Kaufmann (25), Kevin Volland (33), Chris Bedia (30) oder jüngst Andrej Ilic (26), Ilyas Ansah (21) und Oliver Burke (29) konnten die in sie gesetzten Erwartungen nicht erfüllen.
Ist es in Köpenick jetzt an der Zeit, dem Nachwuchs eine Chance zu geben? Mit Linus Güther (16) und Dmytro Bogdanov (19) haben die Berliner zwei große Offensiv-Talente in ihren Reihen, die bereits ihre ersten Schritte in der Bundesliga machen durften.
Dazu könnte sich schon bald Mekhi Gray (19) gesellen, denn der Hauptstadtklub hat bekannt gegeben, dass der Vertrag mit dem Sturmtank langfristig verlängert wurde. Eine genaue Angabe zur Laufzeit des neuen Arbeitspapiers machte der Klub wie üblich nicht.
"Mekhi hat in unserem Nachwuchs eine sehr gute Entwicklung genommen und sich durch seine Leistungen nachhaltig empfohlen", lobte Horst Heldt (56) seinen Schützling.
Union Berlin verkündet bei X die langfristige Vertragsverlängerung mit Mekhi Gray
Erhält Mekhi Gray die Chance, sich unter Mauro Lustrinelli bei Union Berlin zu beweisen?
Der 1,97-Meter-Hüne aus Jamaika wechselte 2021 zum FCU-Nachwuchs – ausgerechnet von Unions Erzfeind BFC Dynamo. Im Dezember 2025 wurde er mit seinem ersten Profivertrag ausgestattet. Auf seinen ersten Pflichtspieleinsatz für die erste Mannschaft wartet er jedoch noch.
Für die U19 hat der Mittelstürmer in der vergangenen Spielzeit elfmal in 15 Partien genetzt. "In den vergangenen Monaten hat er auch im Umfeld der Profimannschaft einen positiven Eindruck hinterlassen", betont der Union-Manager.
Ob sich Gray in der Vorbereitung unter dem neuen Coach Mauro Lustrinelli (50) beweisen darf oder Union womöglich eine Leihe für die nötige Spielpraxis im Profibereich anstrebt, bleibt abzuwarten. Beim FC Thun hat der Schweizer jedenfalls verstärkt auf junge Talente gesetzt und sie gefördert.
"Ich bin sehr stolz, meinen Weg bei Union weitergehen zu können. Der Verein hat mir in den letzten Jahren viel Vertrauen gegeben und mich auf meinem Weg unterstützt", freut sich der 19-Jährige über die Vertragsverlängerung. Es bedeute ihm sehr viel, dass er weiterhin die Chance bekommt, sich im Profibereich zu beweisen und sich auf hohem Niveau zu entwickeln.
"Ich werde weiter hart arbeiten, um mich Schritt für Schritt zu steigern und meinen Beitrag für den Verein zu leisten", verspricht Mekhi Gray.
Titelfoto: 1. FC Union Berlin