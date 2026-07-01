Doch kein "System-Opfer": Union Berlin bindet Hoffenheim-Leihgabe an sich

Berlin - Das (mediale) Hin und Her hat ein Ende: Am Mittwoch hat Union Berlin offiziell bekannt gegeben, dass Stanley Nsoki (27) auch in Zukunft in Köpenick kicken wird.

Stanley Nsoki (27) setzt seine Karriere bei Union Berlin fort. © 1. FC Union Berlin

Die Leihgabe der TSG Hoffenheim bleibt also doch eisern. Im Vorfeld der Vertragsverlängerung gab es widersprüchliche Gerüchte zu seiner Zukunft An der Alten Försterei.

Schnell wurde berichtet, der Verein wolle die zuvor ausgehandelte Kaufoption ziehen und den Franzosen fest verpflichten. Dann gab es die mediale Rolle rückwärts.

Plötzlich hieß es, Nsoki könnte den Klub doch wieder verlassen, auch weil er das Opfer eines Systemwechsels unter dem neuen Coach Mauro Lustrinelli (50) sein könnte, der beim FC Thun mit einer Viererkette und nicht mit der für Union bislang gewohnten Dreierkette agierte.

In der vergangenen Woche verdichteten sich dann erneut die Anzeichen für einen Verbleib beim Hauptstadtklub, der nun also in trockenen Tüchern ist.

"Ich bin sehr glücklich, dauerhaft Teil dieses besonderen Vereins zu sein. Die Unterstützung der Fans und das Vertrauen der Verantwortlichen haben mir enorm geholfen, nach meiner Verletzung wieder zurückzukommen", betonte der Innenverteidiger.